Stadt warnt vor Ambrosia

Grün und gefährlich: So sehen Ambrosia-Pflanzen auf Geröll aus. © Privat

Ludwigshafen.Der Bereich Umwelt der Stadt Ludwigshafen warnt vor der Beifuß-Ambrosie (Ambrosia artemisiifolia). Die Pflanze habe sich in den vergangenen Jahren stark ausgebreitet und gelte als starker Allergieauslöser und Verursacher von Heuschnupfen und Asthma, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Ambrosia wachse vor allem auf Brachflächen und an Straßenrändern, daneben aber auch vereinzelt in Gärten.

Sollten Ambrosia-Pflanzen im Garten gefunden werden, empfiehlt die Stadt, diese zu entfernen. Dabei sollten Handschuhe getragen werden, um Kontaktallergien zu vermeiden. Wenn die Pflanze bereits blüht, wird zudem zu einer Atemschutzmaske geraten. Entsorgt werden sollten die Pflanzen in einer dichten Plastiktüte im Restmüll. Wird die Ambrosia auf den Kompost oder zu den Grünabfällen gegeben, können sich die Samen ausbreiten.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.10.2020