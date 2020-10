Stadt will Ausbau beschleunigen

Ludwigshafen.Um Schulen und Kitas künftig schneller und bedarfsorientierter sanieren und ausbauen zu können, wird die Stadtverwaltung ihre strategische Bedarfsplanung neu aufstellen. Den Grundstein dafür hat eine aus allen betroffenen Dezernaten (Finanzen, Schulen, Jugend und Familie sowie Bauen) eingerichtete Arbeitsgruppe gelegt. Details dazu haben Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und die Leiterin des Bereichs Organisation und Verwaltungsentwicklung, Anne Niedecken, im Stadtrat vorgestellt.

Die Rathauschefin hatte darum gebeten, Strukturen und Hemmnisse bei der Sanierungsumsetzung innerhalb der Verwaltung kritisch zu hinterfragen und lösungsorientierte Alternativen aufzuzeigen. Unter der Überschrift „Bauen für Bildung“ soll es künftig einen integrierten Bauinvestitionsfahrplan geben, der die technischen, demografischen, ökonomischen, ökologischen und sozialen Planungskriterien berücksichtigt. Anders als bisher gebe es eine zentrale Planungs- und Koordinierungsstelle, die einem dezernatsübergreifenden Lenkungskreis zuarbeitet, so Steinruck.

Sprecher aller Fraktionen im Stadtrat begrüßten die Pläne der Verwaltung: „Das haben wir seit Jahren erhofft“, sagte Anke Simon (SPD). Sie spricht von „strukturellen Problemen“, wobei Geld für Baumaßnahmen freigegeben worden war, aber nicht abgerufen werden konnte. Projekte blieben liegen. „Dabei fragen uns die Bürger zu Recht, wann kommen welche Schule und welche Kita dran. Darauf müssen wir Antworten geben.“ Raik Dreher (Grünes Forum und Piraten) sieht eine „reelle Chance, dass verkrustete Strukturen im Baudezernat aufgelöst werden“. Offene Stellen müssten aber rasch nachbesetzt werden.

Mehr Transparenz verlangt

Personalprobleme sieht auch Peter Uebel (CDU) mit als Ursache an und hofft, dass dies besser werde. Entscheidend seien aber die Kosten. Hans-Uwe Daumann (Grüne im Rat) wünscht, dass der Investitionsstau abgebaut wird. „Es wird Zeit, dass endlich etwas passiert“, verweist Rainer Metz auf langjährige Forderungen der FWG. „Mehr Transparenz wäre wirklich gut“, meint Thomas Schell (FDP), nachdem die Oberbürgermeisterin beim Thema Rathausabriss Informationen vorenthalten habe. Immerhin wehe nun ein frischer Wind durchs Baudezernat.

Steinruck betonte, dass die Verwaltung auch in der Vergangenheit nicht schlecht gearbeitet habe. Es habe allerdings „Schnittstellenprobleme“ gegeben. Man müsse „der Sache eine Chance geben“, dürfe aber nicht zu viel erwarten. So werde die Stadt auch künftig auf externe Faktoren wie Preisanstiege durch die boomende Baukonjunktur und den allgemeinen Fachkräftemangel keinen Einfluss haben. Ziel ist es, Verwaltungshandeln stetig zu verbessern und noch effizienter, transparenter und nachvollziehbarer zu gestalten. Dafür wurden bisherige Verfahren kritisch analysiert. Neue Strukturen wie eine unmittelbar beim Baudezernenten angesiedelte zentrale Planungs- und Koordinierungsstelle mit Bauinvestitionscontrolling, ein interdisziplinär arbeitender Steuerungskreis und ein transparentes Berichtswesen seien im Ergebnis aufeinander abgestimmte Instrumente.

„Diese integrierte Planungsstrategie, die bereits in anderen Kommunen erfolgreich praktiziert wird, ist ein konstruktiver und lösungsorientierter Vorschlag, um im Interesse der Kinder und Eltern, der Kitas und der Schulen Verbesserungen auf den Weg zu bringen“, betonte Steinruck. Diese sei kein Allheilmittel, und es werde auch künftig immer wieder zu Schwierigkeiten und möglichen Engpässen kommen, da die Bedarfsplanung aufgrund der demografischen, sozialen, pädagogischen und baulich-infrastrukturellen Kriterien sehr komplex sei, so die Oberbürgermeisterin. Andererseits seien finanzielle und personelle Ressourcen begrenzt, wenngleich die Stadtverwaltung ihre Kapazitäten an diesen Stellen ausbauen möchte.

