Stadt will Wettbüros besteuern

Ludwigshafen.Nach dem Vorbild anderer Städte wie Mannheim will die Verwaltung eine neue Abgabe für Wettbüros einführen. Die Steuer soll ab Januar gelten und ist als ein Beitrag gedacht, um angesichts der Riesenlücke im Haushalt mehr Einnahmen zu erzielen. Am 9. Dezember entscheidet der Stadtrat letztlich über die neue Steuer, die Einführung gilt aber als sehr wahrscheinlich. Denn der Hauptausschuss, in dem

...