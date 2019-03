Stadtbahnstrecke nach Oppau gesperrt

Am Rathaus fahren morgen und übermorgen keine Bahnen. © RNV

Ludwigshafen.Wer am Wochenende mit der Straßenbahn in Richtung Oppau unterwegs sein will, muss sich umstellen und mehr Zeit einplanen. Grund: Die Strecke der Linie 7 wird am Samstag und Sonntag, 23./24. März, von der Innenstadt nach Oppau voll gesperrt. An der Haltestelle Rathaus modernisiert die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) die rund 50 Jahre alte Signaltechnik für 5,6 Millionen Euro, sagte ein Sprecher auf Nachfrage. In dieser Zeit setzt die RNV Ersatzbusse ein.

Die Linie 7 endet am Wochenende in Richtung Norden bereits am Berliner Platz. Die Ersatzbusse können die Haltestellen Ludwigstraße, Rathaus, Hemshofstraße, Gartenstraße und Oppau-Süd nicht bedienen. Als Ausweichmöglichkeit für die Hemshofstraße bietet sich die Haltestelle BASF Süd an. In der Innenstadt nehmen die Ersatzbusse auch Fahrgäste an der Rhein-Galerie und an der Walzmühle auf.

Ebenfalls von der Streckensperrung betroffen ist die Linie 6/6A, die am Wochenende in einen Ludwigshafener und Mannheimer Abschnitt geteilt wird. Auf linksrheinischer Seite verkehrt die Linie 6 zwischen Rheingönheim und Berliner Platz über die Haltestellen Pfalzbau und Kaiser-Wilhelm-Straße. In Mannheim wird die Linie 6 ab Tattersall umgeleitet und fährt ab Paradeplatz wieder zurück nach Neuostheim/Neuhermsheim.

Die RNV wird an der Haltestelle Rathaus die komplette Zugsicherungsanlage erneuern. Sie verlegt Leitungen, installiert neue Signalampeln und rüstet die PC-Steuerung auf. „Künftig kann die gesamte Stellwerktechnik von der Zentrale in Mannheim bedient werden“, nennt der Sprecher als weiteren Vorteil. Für die Arbeiten am Wochenende wird ein Zwei-Schicht-Betrieb mit 60 Mitarbeitern eingerichtet. Zum Betriebsbeginn am Montagfrüh soll alles wieder normal laufen. ott

