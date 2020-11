Stadtfest in abgespeckter Form?

Ludwigshafen.Die wochenlange Mühe war letztlich vergeblich. Intensiv hatte die Lukom verschiedene Konzepte erstellt und mit Verwaltung und Schaustellern besprochen. Wegen verschärfter Corona-Bestimmungen musste sie aber den „Winterzauber“ als kleiner Ersatz für den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Platz endgültig absagen. „Angesichts der dramatischen Entwicklung bei der Pandemie mussten wir die Situation kurzfristig neu bewerten. Das trifft auch auf andere Bereiche zu, wie beispielsweise auf unsere Veranstaltungshäuser. Die Vorbereitungen zum Stadtfest wollen wir trotz der schwierigen Situation nicht ad acta legen“, schildert Lukom-Geschäftsführer Christoph Keimes die Situation im Gespräch mit dieser Redaktion.

15 bis 20 Prozent der insgesamt 50 Mitarbeiter hat das städtische Tochterunternehmen derzeit in Kurzarbeit geschickt. Gleichwohl ist das Team um Abteilungsleiter Stefan Thielkes eifrig dabei, Pläne für das Stadtfest zu schmieden. „Normalerweise beträgt der Vorlauf für die Großveranstaltung mindestens ein dreiviertel Jahr, aber diesmal müssen wir flexibler und kreativer sein“, sagt Keimes, der sieben Jahre lang Center-Manager der Rhein-Galerie war, bis er im September den Chefposten bei der Lukom übernahm.

Mehrere Varianten

Nach derzeitigem Stand könnte das traditionell Ende Juni stattfindende Stadtfest anders und in abgespeckter Form ausfallen. Große Abendkonzerte mit Tausenden von Besuchern seien aktuell nicht vorstellbar. „Wir arbeiten an mehreren Varianten. Möglicherweise wird das Stadtfest zeitlich und räumlich auseinandergezogen, es könnte mehrere kleinere Aktionen geben“, umreißt Keimes die Überlegungen.

Mit den bisherigen Partnern des Stadtfests gebe es gute Gespräche. Doch da es keine Klarheit gibt, seien genaue Planungen schwierig. Gleichwohl hegt Keimes die Hoffnung, dass ein Corona-Impfstoff bald verfügbar sei und sich generell die Lage entspanne. „Vielleicht können wir ja auch das Stadtfest in einer ähnlichen Form wie bisher feiern“, so sein Wunsch.

Ein großes Fragezeichen sieht Keimes auch hinter einer weiteren Großveranstaltung, dem Parkfest, bei dem sich Tausende von Besuchern auf dem Vorplatz der Eberthalle drängen. Andere Kommunen, mit denen sich der Geschäftsführer austauscht, seien in einer ähnlichen Lage. „Keiner hat einen Königsweg. Auch andere versuchen, das Beste aus der Situation zu machen.“

Große neue Akzente konnte der gebürtige Düsseldorfer wegen der Pandemie noch nicht setzen. „Langfristige Planungen sind derzeit nicht möglich.“ Stattdessen musste die Marketinggesellschaft in den vergangenen Monaten mehr reagieren. Etliche Großveranstaltungen wurden Corona-bedingt abgesagt, beispielsweise die Kreativ-Messe in der Ebert-Halle oder die „Sprungbrett“-Messe, bei der sich Tausende von Schülern über die Möglichkeiten des Berufseinstiegs informieren.

Auch wenn die Corona-Regelungen viele Events mit großer Besucherzahl verhindert haben, war die städtische Marketinggesellschaft nicht untätig. Als vorteilhaft erwiesen sich die verschiedenen Tagungsräume im Pfalzbau. „Etliche Unternehmen hatten sie in den vergangenen Monaten für größere Besprechungen angemietet, weil sie selbst keine geeigneten Räumlichkeiten haben, in denen die Abstandsregelungen eingehalten werden können“, berichtet der Geschäftsführer.

Der Verband VDV hielt dort ein Symposium zum autonomen Fahren ab, die Firma Seitz GmbH eine „Context Patienten Conference“. Die Mannheimer FOM Hochschule verlegte Vorlesungen in den Pfalzbau, städtische Tochterunternehmen wie die GAG ihre Aufsichtsratssitzungen. „Seit Ende Oktober, mit den verschärften Bestimmungen nach der zweiten Corona-Welle, läuft dort aber sehr wenig.“

Ausbauen will der Geschäftsführer nun das Online-Angebot. Vorgesehen ist etwa eine digitale Aufstellung über den Lieferservice von Ludwigshafener Gastronomen. Nach der Absage des „Winterzaubers“ bietet die Lukom einen digitalen Adventskalender in Form eines Gewinnspiels an. Dabei verlost sie insgesamt 100 Pakete unter dem Motto „Ludwigshafener Weihnachtsmarkt ‘Dehääm´2020“. Das mit Getränken und Süßigkeiten gefüllte Paket ist für 25 Euro auch bei der Tourist-Information am Berliner Platz erhältlich.

Für Heiligabend soll es ein besonderes Überraschungspaket geben. Einzelheiten will Keimes indes noch nicht verraten.

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.11.2020