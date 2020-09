Stadtmuseum bietet an vier Samstagen kostenlose Führungen durch Ausstellung „Grüße aus Ludwigshafen" an

Ludwigshafen.Das Stadtmuseum im Rathaus-Center (1. Obergeschoss) bietet an vier Samstagen kostenlose Führungen durch die Ausstellung „Grüße aus Ludwigshafen – Ansichtskarten und Souvenirs aus 160 Jahren Stadtgeschichte“ an. Die Termine sind: 19. September, 14.30 Uhr, 17. Oktober, 16 Uhr, 28. November, 12 Uhr, sowie 19. Dezember, 14.30 Uhr. Zudem finden Erzählcafés für Sammler von Ansichtskarten am 19. September und 19. Dezembern, jeweils um 15.30 Uhr, statt – in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen und ohne Voranmeldung. Führungen für Schulklassen und Gruppen ab sechs Personen sind nach Terminabsprache möglich. Interessierte können sich per E-Mail unter stadtmuseum@ludwigshafen.de melden.

