Stadtmuseum in Bahnhof?

Ludwigshafen.Die Debatte um Verbesserungen beim Hauptbahnhof erweitert die FWG um einen neuen Vorschlag. „Ein Teil des Bahnhofs könnte für kulturelle Zwecke durch die Stadt genutzt werden“, regt Fraktionschef Rainer Metz an. Zudem soll geprüft werden, ob die Zusammenlegung von Stadtarchiv und Stadtmuseum auch im Hauptbahnhof möglich sei. Bislang ist dafür ein Standort in Süd im Gespräch.

Vor einem Jahr hatte der Stadtrat beschlossen, die Kosten für den Umbau des Rhenus-Gebäudes der Hafenbetriebe zu prüfen, das Stadtarchiv und Stadtmuseum belegen könnten. Gerade jetzt sei ein Kostenvergleich notwendig, wobei auch strukturelle Kosten wie Herstellung von Barrierefreiheit, die Bereitstellung von Parkplätzen oder Wegezeiten für Schulen berücksichtigt werden müssen, so die FWG. Die Fraktion stellt daher im Bauausschuss am Montag eine Anfrage zu den Kosten für das Rhenusgebäude.

Die durch Vandalismus zerstörte Modelleisenbahn sollte nach Ansicht der Fraktion auf jeden Fall erhalten bleiben. Denn viele Ludwigshafener verbinden damit positive Erinnerungen an ihre Kindheit. Die FWG bittet daher um Prüfung, ob die Modelleisenbahn durch das Stadtmuseum erworben werden könnte.

Danach sieht es aber nicht aus. Der Eigentümer, die Werner Henke GmbH, baute die Anlage bereits ab und wird sie an ein Museum in Heinsberg verschenken, sagt Mitarbeiter Michael Hansen. In Ludwigshafen habe sich die Anlage schon lange nicht mehr rentiert, „denn der Hauptbahnhof ist so gut wie tot“. Eine Reparatur für einen vierstelligen Betrag hätte sich nicht mehr gelohnt. Ein 67-Jähriger hatte nachts im Hauptbahnhof gewütet, viele Scheiben eingeschlagen und die Modellbahnanlage zerstört. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.08.2020