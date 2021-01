Stadtpark ab Samstag gesperrt

Ludwigshafen.Wegen drohenden Hochwassers werden der Stadtpark auf der Parkinsel sowie die Hannelore-Kohl-Promenade voraussichtlich ab Samstag, 30. Januar, gesperrt, teilte die Verwaltung am Freitag mit. Dort weisen dann Schilder darauf hin. Ebenfalls gesperrt sind in Rheingönheim der Geh- und Radweg vom Rehbachübergang bis zum „Weißen Häusel“. Auch die Dauercamper am Kiefweiher könnten vom Hochwasser betroffen sein, so ein Stadtsprecher auf Nachfrage. Am Wochenende wird gemäß den Prognosen der Rheinpegel in Ludwigshafen die Marke von 7,20 Meter überschreiten. Kritisch für das Stadtgebiet werde es aber erst ab einer Marke von acht Metern, so der Sprecher. ott

