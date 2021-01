Stadtpark und Rheinpromenade wegen Hochwasser ab Samstag gesperrt

Ludwigshafen.Die Stadt Ludwigshafen will den Stadtpark auf der Parkinsel sowie die Hannelore-Kohl-Promenade ab Samstag wegen Hochwasser sperren. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, würden andauernde Schnee- und Niederschläge sowie Schmelzwasserzuflüsse den Pegel des Rheins in den nächsten Tagen stark ansteigen lassen. Dadurch soll der Rheinpegel laut Prognosen am Wochenende in Ludwigshafen die Marke von 7,20 Meter überschreiten. Ebenfalls gesperrt sind in Rheingönheim der Geh- und Radweg vom Rehbachübergang bis zum "Weißen Häusel". Nach Angaben der Stadt weisen Schilder auf die jeweiligen Sperrungen hin.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.01.2021