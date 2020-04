Stadtpark wieder offen

Ludwigshafen.Die Verwaltung hat am Montag den Stadtpark und Ebertpark wieder geöffnet. Die Stadt behalte sich aber weiterhin vor, wie am Sonntag öffentliche Anlagen kurzfristig zu sperren, falls an einzelnen Orten erhebliche Verstöße gegen die Rechtsverordnung festgestellt werden, betonte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. Sie appellierte an die Vernunft der Bürger, das Abstandsgebot und Versammlungsgebot einzuhalten, um die Zahl der Infektionen einzudämmen.

Appell des Kinderschutzbundes

Der Kinderschutzbund hatte nachdrücklich darum gebeten, Grünflächen offen zu lassen. In der für alle sehr belastenden Corona-Krise sei es besonders für Familien eine große Herausforderung, den Tag gut zu gestalten. In Ludwigshafen gebe es viele, die keinen Garten besitzen. „Kinder brauchen Bewegung und frische Luft und müssen sich austoben können. Die Gefahr, dass der Tag nur noch mit PC, Handy und Fernseher gestaltet wird, ist groß. Aufgestaute Energie bringt weitere Probleme mit sich“, sagt so Marion Schneid, Vorsitzende des Kinderschutzbundes. Gerade an den Osterfeiertagen sollten Familien spazieren gehen, Federball spielen oder einfach nur auf der Wiese sitzen können. ott

