Stadtplan soll Anfang 2020 vorliegen

Ludwigshafen.160 Seiten im Din-A5-Format soll der Stadtplan für Menschen mit Beeinträchtigungen umfassen und in Ringbindung erscheinen. Der Druckauftrag wurde nun vergeben, wie Joachim Hillmus, der Abteilungsleiter Stadtvermessung, dem Beirat für Menschen mit Behinderung mitteilte. Auch die Lupen, die jeder Ausgabe beiliegen sollen, seien bei einer Firma in Arbeit. Der Plan soll voraussichtlich im ersten oder zweiten Quartal 2020 fertiggestellt sein und in einer Auflage von 3000 Stück erscheinen, so Hillmus.

Er soll unter anderem beim Bürgerservice im Rathaus, in der Stadtbibliothek und beim Seniorenrat kostenfrei erhältlich sein und auch von der Homepage der Stadt heruntergeladen werden können.

Ein Thema, „das uns beim Stadtplan etwas dazwischengekommen ist“, sei die jüngste Sperrung der Hochstraße Süd mit den Auswirkungen auf den Nahverkehr, erläuterte Hillmus: Mit Stand vom September 2019 sei der neue Linienplan der RNV mit den Haltestellen für Mobilitätseingeschränkte nicht mehr „ganz so aktuell“. Die Umleitungsstrecken sollen aber integriert werden. Gleichwohl gebe es einen Vorbehalt, „weil der Plan erzeit auch noch inhaltlich komplett geprüft wird“, sagt Hillmus.

„Der Stadtplan ist ein Anhaltspunkt, um zu sehen, wo schon etwas passiert ist und wo noch Bedarf ist“, erklärte Beiratsmitlied Tanja Kling. Die 43-Jährige schilderte dem Gremium den Alltag aus Sicht einer Rollstuhlfahrerin und zeigte dabei nicht nur Defizite beim Nahverkehr auf.

Ärgernis Rolltreppen

Kling, Mitglied der Interessengemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde (IBF), betonte, dass die Inklusion in vielen Bereichen vorankommen sollte. Die IBF setze sich etwa seit Jahren mit ihrem „Sport im Rolli“-Fest in Schulen dafür ein. Beiratsvorsitzender Holger Scharff trug den Bericht des Beauftragten für Menschen mit Behinderung, Hans-Joachim Weinmann, vor, der ein Ärgernis bei der unterirdischen Haltestelle Hauptbahnhof thematisierte: Dort gebe es an zwei Gleisen nur jeweils eine Rolltreppe, die nach oben führe – aber je eine nach unten führende gebe es nicht. Im Interesse von Menschen in Rollstühlen, mit Rollatoren oder Kinderwagen „muss dringend ein Aufzug eingebaut werden“, so Weinmann. Im Nahverkehrsplan sei die Haltestelle mit Prioritätsstufe zwei von fünf vorgesehen. Sozialdezernentin Beate Steeg merkte an, dass dieser Bericht „vor dem Ereignis Hochstraße Süd“ verfasst worden sei – mittlerweile sei „die Prioritätsstufe auf eins gerutscht.“

