Stadtradeln: Ab sofort bleibt das Auto stehen

Ludwigshafen.20 Tage lang ohne Auto: Dieses Motto gilt ab Montag für die vier Ludwigshafener Jörg Joachim (v.l.), Thoren Landmann, Manfred Lauer und Stella Sykora. Dann beginnt in der Chemiestadt die Kampagne Stadtradeln, bei der alle Bürger mit ihrem Fahrrad fleißig Kilometer für Ludwigshafen sammeln können. Die Aktion des Klima-Bündnisses ist als Wettbewerb angelegt, bei dem sich Kommunen miteinander messen. Gleichzeitig sollen der Spaß am Fahrradfahren gefördert und möglichst viele Menschen zum Umstieg auf dieses Verkehrsmittel gebracht werden. Joachim, Landmann, Lauer und Sykora sind sogenannte Stadtradelstars. Diese dürfen in der gesamten Kampagnenzeit, die bis 29. September dauert, kein Auto benutzen. Deshalb übergaben sie am Freitag bei einem Termin im Walzmühle-Parkhaus ihre Fahrzeugschlüssel an Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). jei (Bild: Keiper)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.09.2019