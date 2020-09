Stadtrat berät über Hochstraßen und Rathausgebäude

Ludwigshafen.Der Stadtrat von Ludwigshafen berät am heutigen Montag über die Planungen rund um die beiden Hochstraßen der Kommune sowie über die Zukunft des Rathausgebäudes. Die Stadtverwaltung will nach eigenen Angaben das Gremium unter anderem darum bitten, den Ersatzneubau für die inzwischen weitgehend abgerissene Hochstraße Süd in Angriff zu nehmen. Zudem wird über eine mögliche Weichenstellung im Fall des Rathausgebäudes beraten.

Bei der Stadtstraße, die die Hochstraße Nord ersetzen wird, sieht die Verwaltung demnach die Möglichkeit, die Bauzeit und die Verkehrsführung während des Baus zu verbessern. Voraussetzung ist, dass der Rat eine Grundsatzentscheidung trifft zur Zukunft des Rathausgebäudes. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) informiert vor der Sitzung in einer Pressekonferenz (10.00 Uhr) über die Lage.

