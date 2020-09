Stadtrat in Ludwigshafen beschließt Abbruch von Rathaus-Center

Ludwigshafen.Nach vierstündiger Diskussion hat der Stadtrat am Montagabend einstimmig eine weitreichende Grundsatzentscheidung getroffen. Das sanierungsbedürftige Rathaus-Center wird abgerissen und durch einen etwa 300 Millionen Euro teuren Neubau ersetzt, was der Gutachter Dress & Sommer als nachhaltigste und flexibelste Lösung bezeichnet hatte. Ob dies am jetzigen erweiterten Platz erfolgt, ist indes unklar. Auch andere Standorte sollen noch untersucht werden. Für den Abriss haben sich viele Fraktionen auch deswegen entschieden, weil damit ein großer Vorteil für die neue Stadtstraße geprüft werden kann. Durch eine geringe Verschiebung der Trasse um etwa zehn bis 15 Meter in Richtung Süden könnten die Bauzeit verkürzt und Kosten gespart werden, so Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Das Planfeststellungsverfahren solle damit aber nicht gefährdet werden.

Der Stadtrat diskutierte am Montag seit Nachmittag über das komplette Verkehrskonzept für die Hochstraße. Es geht um die Vergabe der Planungsleistungen für die Pilzhochstraße, die so gut wie abgerissen ist. Es geht aber auch um die Sanierung der Weißen Hochstraße, die nicht ganz so kaputt ist wie zunächst befürchtet.

