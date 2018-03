Stadtrat lehnt Jobticket-Offensive ab

Anzeige

Fortlaufende Verhandlungen

„Das Jobticket erfreut sich allerbester Beliebtheit“, betonte Hans Mindl (SPD). Dass das Angebot – wie von den Freien Wählern behauptet – in seiner bisherigen Form an seine Grenzen stoße, sei „schlichtweg falsch“. Mit der BASF werde fortlaufend verhandelt. Zuständig sei aber nicht die Stadtverwaltung, sondern RNV und VRN. Die Preisstruktur sei nicht das Problem, sondern der Komfort, meinte Manfred Schwarz (CDU).

Grüne enthalten sich

Gerade zu den Hauptverkehrszeiten benötige man mehr Kapazitäten, und da seien die Verkehrsbetriebe ja dran. Mit Blick auf den Hochstraßenabriss sollte jede Möglichkeit geprüft werden, um den öffentlichen Nahverkehr zu stärken, sagte Andreas Kühner (LKR). Dessen Partei LKR wie auch die Linke unterstützten den FWG-Antrag. Die Grünen zeigten „Sympathie für den Antrag“, so Fraktionschef Hans-Uwe Daumann, enthielten sich aber am Ende in der Abstimmung.

