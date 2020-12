Stadtrat teilweise als Videokonferenz

Ludwigshafen.Die hohe Corona-Inzidenz in Ludwigshafen wirkt sich erstmals auf die Stadtratssitzung aus. Am Montag tagt der Rat in einer sogenannten Hybrid-Sitzung, sagt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. „Die Fraktionen sind mit einer Rumpfmannschaft im Konzertsaal des Pfalzbaus vertreten. Die anderen Ratsmitglieder sind über eine Video-Konferenz zugeschaltet. Sie haben selbstverständlich Rederecht und können an den Abstimmungen teilnehmen“, erläutert die Rathauschefin den Ablauf. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) habe dies genehmigt.

Die Video-Konferenz wird in Bild und Ton auf die Leinwand im Konzertsaal projiziert, so dass die Ratsmitglieder im Saal jeweils den Blick auf ihre „externen“ Kollegen haben. Die technische Infrastruktur stehe und sei ausprobiert worden, versichert Steinruck.

Aufsichtsbehörde stimmt zu

Die rheinland-pfälzische Gemeindeordnung ermöglicht diese Form der Sitzung für den Fall von Naturkatastrophen oder anderen Notsituationen. Video- oder Telefonkonferenzen sind dann möglich, wenn zwei Drittel der Ratsmitglieder dies billigen. Diese Zustimmung erfolgte in den vergangenen Tagen.

Trotz Corona und einer umfangreichen Tagesordnung mit 43 Punkten gebe es keine Redezeitbeschränkung, sagt die Rathauschefin. Sie habe dies seit ihrem Amtsantritt mehrfach vorgeschlagen, habe dafür keine Mehrheit gefunden. Der Stadtrat soll am Montag viele wichtige Entscheidungen fällen, etwa den hoch defizitären Doppelhaushalt 2021/2022 verabschieden sowie Erhöhungen der Abfall- und Friedhofsgebühren beschließen. Zur Vorbereitung des Rathaus-Abrisses soll eine Bauprojektgesellschaft beauftragt werden.

Die Ratssitzung wird wieder live im Internet unter www.ludwigshafen.de übertragen. Für Besucher stehen wegen der Corona-Einschränkungen nur wenige Plätze im Pfalzbau zur Verfügung. Daher empfiehlt die Verwaltung, die Sitzung im Live-Stream zu verfolgen. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.12.2020