Stadtrat wieder mit normaler Besetzung

Ludwigshafen.An der nächsten Stadtratssitzung werden wieder alle 60 Ratsmitglieder teilnehmen, kündigte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) an. Coronabedingt war das Plenum am Montag bei der Wahl des neuen Baudezernenten auf 33 Stadtratsmitglieder reduziert worden, damit die Abstände von mindestens eineinhalb Metern gewahrt werden konnten. Zudem trugen alle eine Schutzmaske – auch Medienvertreter und Besucher. In den nächsten Wochen sollen ferner die stadträtlichen Ausschüsse sowie Ortsbeiräte ihre Zwangspause beenden und wieder regelmäßig tagen. „Wir haben in allen Fällen angeboten, dass dafür der große Stadtratssaal genutzt werden kann“, so die Rathauschefin. ott

