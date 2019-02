Stadtumbau mitgeprägt

Ludwigshafen.Der Ludwigshafener Kommunalpolitiker Alfred Glatzer (Bild, FDP) feiert heute seinen 90. Geburtstag. Er ist seit 57 Jahren Mitglied bei den Liberalen und gehörte von 1965 bis 1984 dem Stadtrat an. In dieser Zeit habe er den Umbau der Innenstadt mit vorangetrieben, wie seine Partei mitteilt. Als Architekt habe Glatzer die Stadtentwicklung und ihre bauliche Gestaltung ohnehin immer am Herzen gelegen. Projekte wie die Hochstraße Nord und der Hauptbahnhof, der damals als Europas modernster Bahnhof galt, wurden in seiner Stadtratszeit umgesetzt. Umso betrübter sei der Jubilar heute, wenn er den Zustand der einstigen Prestigeobjekte sehe.

„Wir gratulieren Alfred Glatzer ganz herzlich zu seinem Ehrentag und wünschen ihm alles Glück und Gesundheit“, betonen FDP-Kreisvorsitzender Hans-Peter Eibes und Fraktionsvoristzender Thomas Schell. Glatzer sei eine Persönlichkeit, die über Jahrzehnte mit großem Engagement liberale Werte in die Kommunalpolitik eingebracht habe. Glatzer ist heute noch im Ortsbeirat Südliche Innenstadt aktiv. jei (Bild: fdp)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.02.2019