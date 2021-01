Standort fürs Rathaus gesucht

Ludwigshafen.Ob und in welcher Form das Stadtfest Ende Juni gefeiert wird, ist wegen der unklaren Corona-Entwicklung noch völlig offen. Auch wenn die Pandemie in den nächsten Monaten das beherrschende Thema bleibt, stehen in diesem Jahr grundlegende Weichenstellungen der Stadtentwicklung an. Dies betrifft vor allem die Entscheidung, wo das neue Rathaus gebaut wird. Als wahrscheinlich gilt ein Beschluss zur leichten Verschwenkung der Stadtstraße, so dass das Großprojekt Hochstraße Nord um zwei Jahre verkürzt werden kann. Bei der Landtagswahl am 14. März kandidieren erneut die beiden Gewinnerinnen der Direktmandate von 2016, Anke Simon und Heike Scharfenberger (beide SPD). Bei der Bundestagswahl am 26. September schickt die SPD indes einen neuen Kandidaten gegen Torbjörn Kartes (CDU) ins Rennen.

Im Nachfolgenden die einzelnen Themen:

Rathaus: Nach dem Abriss der Tortenschachtel und des BASF-Hochhauses wird die Stadt erneut ein Wahrzeichen verlieren. Das Rathaus-Center samt 15-stöckigem Verwaltungsturm wird Ende des Jahres wegen der engen baulichen Verflechtung mit der Hochstraße Nord geschlossen und danach abgerissen. Das beschloss der Stadtrat im September mit großer Mehrheit – freilich ohne den zweiten Schritt zu machen. Wo das künftige Rathaus stehen soll, soll in den nächsten Monaten geklärt werden. Das Gutachterbüro Drees & Sommer hatte drei Sanierungsvarianten untersucht und dabei den kompletten Abriss mit Neubau (Kosten: 294 Millionen Euro) als nachhaltigste und flexibelste Lösung angesehen. Während sich einige Fraktionen wie SPD und Grüne im Rat grundsätzlich einen Neubau an der alten Stelle vorstellen können, brachte die Fraktion Grünes Forum und Piraten die Walzmühle als denkbaren Standort ins Spiel. Diese Lösung lehnen indes die Linken ab, weil die Stadt keine Knebelverträge mehr als Ankermieter eingehen dürfe. Klar ist bislang nur, dass die neue Bauprojektgesellschaft in diesem Jahr den Abriss vorbereitet. Es wird vermutlich drei Jahre lang dauern, bis die Rathaus-Immobilie vollständig verschwunden ist.

Hochstraßen: Die 860 Meter langen Stadtstraße, die die Hochstraße Nord ersetzen wird, könnte laut Gutachten im Bereich Pasadenaallee geringfügig nach Süden verschoben werden. Damit wäre der Bau unabhängig von Zwängen der Hochstraße. Die Bauzeit würde um zwei auf rund sechseinhalb Jahre verkürzt. Einzelheiten dazu sollen im Frühjahr vorgelegt werden. Für den Neubau der Hochstraße Süd sind indes die wichtigsten Weichen gestellt. In den nächsten Monaten wird das Ergebnis der ausgeschriebenen Planungsleistungen samt Kostenschätzung erwartet. Bis 2025 soll die neue Brücke stehen. In unmittelbarer Nähe soll nach jahrelanger Verzögerung auch das Metropol-Hochhaus mit Hotel, Büros, Arztpraxen und Einzelhandel gebaut werden. „Anfang 2021 geht es los“, sagt der Investor Timon Bauregie.

Neubaugebiete: Das derzeit größte Wohnprojekt, die Heinrich-Pesch-Siedlung mit 580 Wohnungen, soll ab Mai gebaut werden – schrittweise bis 2026. Auf dem zehn Hektar großen Gelände sind eine Kita und eine Grundschule vorgesehen. Um eine gute soziale Mischung zu erreichen, ist jeweils ein Viertel der Wohnungen für Gutverdienende und Einkommensschwache vorgesehen, so die Vorgabe der kirchlichen Initiatoren. Sie wollen viele Gemeinschaftseinrichtungen wie Begegnungshaus und Mietergärten schaffen. Ein Neubaugebiet mit 94 Wohnungen entsteht bis 2022 auch in Oggersheim an der Adolf-Diesterweg-Straße.

Landtagswahl: Im Wahlkreis 36 tritt diesmal Tobias Mahr für die CDU gegen die Mundenheimer Ortsvorsteherin Anke Simon an. Im Wahlkreis 37 ist indes wieder ein Duell zwischen Heike Scharfenberger (SPD) und Marion Schneid (CDU) zu erwarten. Über die Zulassung der Kandidaten entscheiden die Wahlausschüsse am Mittwoch. Vor fünf Jahren siegten die SPD-Bewerberinnen deutlich: Simon erzielte einen Vorsprung von 14,3 Prozentpunkten, bei Scharfenberger waren es 13 Prozentpunkte.

Bundestagswahl: Doris Barnett (SPD), die seit 2004 dem Bundestag angehört, verzichtet auf eine erneute Kandidatur. Deutlich weniger bekannt sind zwei innerparteiliche Bewerber, die sich bereits gemeldet haben: Es sind Christian Schreider (48), Fraktionsvize aus Friesenheim, und Nils Max (35), Erster Ortsbeigeordneter der Ortsgemeinde Maxdorf.

