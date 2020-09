Starke Einbußen durch Corona

Ludwigshafen.Einige Badegäste erfrischen sich im Weiher, andere genießen die wärmenden Sonnenstrahlen auf der Liegewiese oder im Biergarten bei Bratwurst und Apfelschorle. Auf den ersten Blick ein harmonisches Bild einer Badesaison an der Blies, die am kommenden Sonntag ausklingt. Für die Verantwortlichen des Trägervereins endet hingegen ein „Ausnahmejahr, das wir in dieser Form nicht noch einmal durchstehen können“, sagt Vereinschef Hans-Jürgen Beringer und fügt hinzu: „Wir kämpfen ums Überleben.“ Denn Corona-bedingt fehlen dem Verein nach seinen Angaben in diesem Jahr rund 50 000 Euro an Einnahmen von Badegästen.

Hintergrund: Um einen geregelten Badebetrieb zu gewährleisten, konnte der Verein die idyllische Anlage nur für seine 630 Mitglieder öffnen. Externe blieben ausgeschlossen. „Die Einführung eines IT-Systems, das wie im Willersinnbad eine Online-Buchung ermöglicht, wäre für uns finanziell nicht tragbar gewesen“, sagt Beringer.

Durch Grundgebühr und zusätzlichen Personalaufwand hätte der Mehraufwand pro verkaufter Eintrittskarte 67 Cent betragen, erläutert der Vereinschef. Bei Preisen von einem Euro für Jugendliche und zwei Euro für Erwachsene wäre letztlich in der Kasse nicht viel übrig geblieben, um andere Unkosten zu decken. Hinzu komme, dass der ehrenamtlich tätige Verein die Online-Buchung auf die Schnelle nicht habe realisieren können. Zudem stand zunächst eine Vorgabe des Landes im Raum, wonach sich auf einer Fläche von 20 Quadratmetern nur ein Badegast aufhalten dürfe.

Investitionen verschoben

Die Folge war Anfang Juli ein Andrang von neuen Mitgliedern. Tagelang stand das Telefon bei Beringer nicht mehr still, der E-Mail-Eingang quoll über. Drei Wochen lang bearbeiteten der Vereinschef und seine Frau Ulrike in Nachtschichten die Anträge, stellten Ausweise aus und erinnerten bisweilen an die Zahlung der Mitgliederbeiträge, erzählt der BASF-Mitarbeiter.

Nach dem Hygieneplan, der mit den Behörden abgestimmt wurde, verzichtet der Verein in dieser Saison auf eine Kasse am Eingang. Stattdessen notieren Mitarbeiter die Ausweisnummern der Badegäste, um im Verdachtsfall Infektionsketten nachvollziehen zu können. „Dies war aber bislang nicht nötig“, so Beringer. So viel Platz auf den Liegewiesen wie in diesem Jahr hatten die Badegäste an der Blies noch nie.

Gleichwohl konnten die Abstandsregelungen an einigen Bereichen nicht eingehalten werden. Deshalb sperrte der Verein das Kleinkinderbecken sowie die Rutsche in den Weiher. Dabei hatte er gerade für die jungen Badegäste noch zu Beginn des Jahres vor dem Ausbruch der Pandemie einiges investiert. Zwei neue Spielgeräte wurden aufgestellt und eine Kletterwand ausgetauscht. Dringend erforderlich war auch die Erneuerung der Stromversorgung, die mit 12 000 Euro zu Buche schlägt.

Wegen der entgangenen Einnahmen in diesem Jahr muss der Verein eine andere lange geplante Investition verschieben. Denn die Erneuerung der Duschen für 40 000 Euro ist derzeit für ihn nicht zu stemmen. „Wir werden auch im nächsten Jahr das Bad wieder öffnen“, kündigt Beringer an. Der Verein hoffe, dass wieder Normalität einkehre. „Denn noch ein solches Jahr wie 2020 können wir nicht überleben.“

Willersinn bis Samstag offen

Die weitere Perspektive wird die Mitgliederversammlung am 23. September erörtern. Wegen Corona findet das Treffen nicht wie früher im Vereinsheim der Munnemer Göckel statt, sondern auf dem Freigelände vor dem Clubhaus. „Wir hoffen deswegen auf gutes Wetter“, so Beringer. Wegen der schwierigen Finanzlage wurde ein Antrag eingereicht, wonach die Eintrittspreise an der Blies erhöht werden sollen. „Wir wollen aber solange wie möglich ein soziales Bad bleiben“, meint der Vorsitzende dazu

Während die Badestelle am Sonntag schließt, bleibt der Biergarten auf dem Bliesgelände bis in den Oktober geöffnet. Das städtische Willersinn-Freibad hat bereits am Samstag, 12. September, letztmals in dieser Saison geöffnet. Ab Dienstag, 15. September, können Schwimmfreunde das Hallenbad Oggersheim nutzen.

