Steeg liest Kindern vor

Ludwigshafen.Zum Welttag des Buches am kommenden Mittwoch, 23. April, begrüßt die Volkshochschule Ludwigshafen (VHS) einen besonderen Gast: Sozialdezernentin Beate Steeg liest eine Stunde lang Schulkindern vor, die an Feriensprachkursen teilnehmen. Das Angebot richtet sich an 80 Kinder aus 16 Ludwigshafener Schulen. Spielerisch sollen sie sich in der deutschen Sprache verbessern. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Kinder noch nicht länger als ein Jahr in Deutschland leben. Die Sozialdezernentin liest aus dem Buch von Martin Balscheit „Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte“. Lesekompetenz sei der wichtigste Schlüssel zur Bildung, so Steeg. In der digitalisierten Welt mehr denn je, fügt sie an.

„Ludwigshafener Lesebuch“

Ebenfalls am Mittwoch stattet Steeg dem Bücherstand der Selbsthilfegruppe Analphabeten Ludwigshafen und Mannheim (SaLuMa) im Rathaus-Center einen Besuch ab. Sie wird eine Geschichte für das „Ludwigshafener Lesebuch“ beisteuern, das die Selbsthilfegruppe gerade erstellt – mit Geschichten rund ums Rathaus-Center. sal

