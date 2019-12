Stefanie Kleinsorge neue Bereichsleiterin Kultur

Ludwigshafen.Die 56-jährige Stefanie Kleinsorge (Bild) wird neue Bereichsleiterin Kultur bei der Verwaltung. Der Stadtrat stimmte laut Mitteilung diesem Vorschlag in nicht-öffentlicher Sitzung einstimmig zu. Die gebürtige Düsseldorferin leitet derzeit das Ausstellungshaus Port 25 – Raum für Gegenwartskunst in Mannheim. Sie folgt Dietrich Skibelski, der den Bereich Kultur seit 1995 leitet und zum 1. Februar 2020 in Ruhestand geht. Beruflich eng verbunden war sie unter anderem dem Heidelberger Kunstverein und dem Fotofestival Mannheim_Ludwigshafen_Heidelberg, der heutigen Biennale für aktuelle Fotografie. Kleinsorge studierte europäische Kunstgeschichte und Religionswissenschaft in Heidelberg. Im Auswahlverfahren für die Bereichsleiterstelle setzte sich Kleinsorge gegen 25 Mitbewerber durch. Sie soll ihre Stelle bei der Verwaltung zum nächstmöglichen Zeitpunkt antreten. Nähere Angaben dazu wurden nicht gemacht.

Skibelski geht zum 1. Februar

„Stefanie Kleinsorge ist im Kulturleben der Metropolregion Rhein-Neckar eine feste Größe und bestens vernetzt. Auch in Ludwigshafen ist sie keine Unbekannte. Sie hat bewiesen, dass sie Akzente setzen kann, die wir uns für unsere kulturelle Stadtentwicklung wünschen“, sagte Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU). Mit Kleinsorge habe die Stadt eine sehr gute Nachfolgerin für Skibelski gefunden. Zum städtischen Bereich Kultur gehören Kulturzentrum „dasHaus“, Bloch-Zentrum, Hack-Museum mit Stadtmuseum und Rudolf-Scharpf-Galerie sowie Stadtbibliothek, Stadtarchiv und Musikschule. ott

