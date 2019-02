Steffens wird Musikchef in Prag

Der ehemalige Chefdirigent der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Karl-Heinz Steffens (Bild), wird Musikdirektor der Prager Staatsoper. Im Herbst tritt er die Stelle an. Das hat die Staatsphilharmonie gestern mitgeteilt. Steffens nimmt derzeit in Zusammenarbeit mit dem Südwestrundfunk, dem CD-Label Capriccio und dem Deutschlandfunk Kultur die zehnte und letzte CD der Reihe „Modern Times“ in Ludwigshafen auf. Sie wird Werke von Ernst Krenek (1900-1991) enthalten. Im Herbst soll eine Sonderedition aller „Modern Times“-CDs erscheinen. gespi (Bild: Wildhirt)

