Steigende Ausgaben für Senioren

Ludwigshafen.Ohne Gegenstimmen, bei einer Enthaltung, nahm der Sozialausschuss den Haushaltsentwurf 2019/2020 des Dezernates für Soziales und Integration zur Kenntnis und stimmte einer Liste von Zuschüssen für Akteure im sozialen Bereich zu. Inge Fischer, Leiterin des Bereichs Steuerung, präsentierte dem Gremium eine Gesamtübersicht der Ergebnisentwicklung der Budgets des Sozialdezernates bis zum Jahre 2022. Der größte Anteil entfällt hierbei auf den Bereich Senioren, zu dem auch die Eingliederungshilfe gehört und der im laufenden Jahr mit 37,62, im kommenden Jahr mit 39,67 und 2020 mit 39,88 Millionen Euro angesetzt ist.

Zweitgrößter Posten ist der Bereich Steuerung – aktuell 31,79 Millionen Euro –, der 2019 mit 32,09 und 2020 mit 32,17 Millionen Euro angesetzt wird. Dahinter folgen die Bereiche Soziales und Wohnen (2019: 9,85, 2020: 10,08 Millionen Euro), Weiterbildung, wo auch VHS und Beschäftigungsförderung angesiedelt sind (2019: 1,12, 2020: 1,15 Millionen Euro), sowie das Dezernatsbüro (2019: 0,41, 2020: 0,43 Millionen Euro).

Leerstand in Asylunterkünften

Michael Gerbes vom Bereich Soziales und Wohnen merkte an, dass der Zuschussbedarf bei Asylbewerbern steigen werde – bei fallenden Fallzahlen: „Weil wir uns von den Verpflichtungen nicht lösen können“, so Gerbes. „Wir haben teilweise langfristige Verträge abgeschlossen, haben aber keine Bewohner mehr“, erläuterte er. Bis Ende Oktober seien anstatt der geschätzten 400 nur 216 Menschen gezählt worden. „Wir haben aber Wohnraum, Ausgaben, Belastungen und auch einen gewissen Leerstand, von dem wir uns dann sukzessive trennen müssen.“ Die Auflösung der Fünf- und Zehn-Jahre-Gewerbemietverträge, die die Stadt abgeschlossen habe, sei aber nur im Konsens mit den Vermietern möglich, sagte er auf Nachfrage von Christoph Heller (CDU), der sich mit Blick auf Wohnraum-Bedarfe erkundigt hatte, ob eine Umnutzung der Wohnungen möglich wäre.

Zufluchtsorte im Winter

Vor dem Hintergrund eines gemeinsamen Antrags der Stadtratsfraktionen von SPD und CDU zu den „Einweisungsgebieten Kropsburg-/Flurstraße sowie Bayreuther Straße“ informierte Sozialdezernentin Beate Steeg den Ausschuss darüber, „dass die Kollegen des Baudezernates an die Sanierung und Renovierung von Wohnungen gehen“ und diese auch gleich in andere Standards überführen würden. „Die Wohnungen sollen künftig zumindest eine Orientierung am Sozialwohnungsbau haben“, so Steeg. Im nächsten Schritt müsse mit Blick auf den Gebäudebestand in den Einweisungsgebieten geprüft werden, was dort zu tun sei und welche Kosten das verursache.

Mit den fallenden Temperaturen solle zudem ein „sehr niederschwelliges Angebot“ im Einweisungsgebiet vorgehalten werden, „für die obdachlosen Menschen, die freiwillig auf der Straße leben“ und nicht dazu zu bewegen seien, in die Einweisungsgebiete zu gehen, wie die Beigeordnete ausführte. Ihnen sollen Räume zur Verfügung gestellt werden, die bei entsprechenden Temperaturen geöffnet werden. mav

