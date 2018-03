Steigende Einsatzzahlen und neue Fahrzeuge

Anzeige

Damit das in Zukunft so bleibt, unternehme die Stadt alles, um die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr zu erhalten. Investitionen in den Fuhrpark seien hier zu nennen, aber auch in Gerätschaften, Ausbildung und Unterkunft. So sei die Einheit Mitte im vergangenen Jahr mit einem Löschfahrzeug für 260 000 Euro ausgerüstet worden. Dieses Jahr kommt ein 230 000 Euro teures Fahrzeug für den Katastrophenfall dazu. Für das Gerätehaus Maudach steht der Spatenstich an. „Sie sehen, es tut sich Einiges“, so Feid.

Neubau in Ruchheim überfällig

Ein Neubau oder eine Generalsanierung mit Erweiterung sei aber auch am Standort Ruchheim längst überfällig, mahnte Mark Bodenmüller, der Obmann der Freiwilligen Feuerwehr, an. Die Planungen dazu sollten möglichst bald beginnen, da auch diese viel Zeit kosten würden. Die Bodenplatte für den Gerätehaus-Neubau der Einheit Mitte werde demnächst gegossen. Ein Löschgruppenfahrzeug fehle auch in Oppau, hofft Bodenmüller auf Hilfe von politischer Seite. „Es hat sich vieles zum Positiven geändert, aber es gibt noch viel zu tun.“ hbg

