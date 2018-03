Steigende Zahl bei Abschiebungen

Anzeige

Ludwigshafen.Die Zahl der Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern ist im vergangenen Jahr gestiegen – von 57 auf 73. Dies teilte die Verwaltung auf eine Anfrage der Grünen und Linken im Hauptausschuss mit. In diesem Jahr wurden bislang fünf Personen in ihre Heimatländer zurückgebracht. Zum Vergleich: Im Jahr 2017 reisten 411 abgelehnte Asylbewerber freiwillig aus. 25 Personen, die eine staatliche anerkannte Ausbildung machen, erhielten eine Duldung. In fünf Fällen lehnte die Verwaltung dies ab. Für 400 weitere Personen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, sprach die Stadt eine Ermessensduldung aus, weil diese keinen Pass mehr besitzen oder weil für deren Herkunftsländer ein Abschiebestopp besteht. „Dringende persönliche Gründe, wie eine medizinische Operation oder der Abschluss einer Behandlung, würden geprüft und berücksichtigt. Bei ihren Entscheidungen greift die Ausländerbehörde unter anderem auf aktuelle Lageberichte des Auswärtigen Amtes zurück. ott