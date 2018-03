Steinruck erwartet klaren Zeitrahmen

Anzeige

Ludwigshafen.Bei ihrem Gespräch mit dem Investor des Metropol-Projekts, Günther Tetzner, hat Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck nach eigenen Angaben auf einen klaren Zeitrahmen gedrängt. Zudem habe sie an die Erwartungshaltung in der Stadt erinnert, wonach das Vorhaben am Berliner Platz vorankommen sollte, sagte sie auf „MM“-Nachfrage weiter. Generell habe das Gespräch keine neuen Erkenntnisse gebracht. Das Projekt hatte sich mehrfach verzögert. Der Investor des 17-stöckigen Hochhauses hatte zuletzt erklärt, dass die Spezialgeräte zum weiteren Abriss des unterirdischen Bunkers nicht so schnell verfügbar seien wie geplant.