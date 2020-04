Steinruck in Quarantäne

Ludwigshafen.Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hat sich vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben. Die Rathauschefin hatte nach eigenen Angaben Kontakt mit einem Ehemann, dessen Frau mit dem Coronavirus infiziert ist. Das Testergebnis für den Mann liegt noch nicht vor. Sollte es negativ ausfallen, wird Steinruck die Quarantäne beenden. „Derzeit heißt das für mich, weiterarbeiten wie bisher im Home-Office. Nur fehlen jetzt die Zwangspausen, die mir meine unmittelbaren Mitarbeiter immer wieder verordnen, die liebevoll gebrachte Tasse Kaffee zwischendurch oder auch die Ermahnung mal was Gesundes zu essen“, so Steinruck. Mit der Quarantäne hält sie sich an die Regeln der Stadt für solche Fälle. ott (Bild: Thomas Rittemann)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.04.2020