Steinruck legt Stadtschlüssel in die Hände der Narren

Ludwigshafen.Pünktlich um 11.11 Uhr startete am Montag in der Chemiestadt die Fasnacht und damit die fünfte Jahreszeit. Das Motto lautet „Gemeinsam volle Kraft voraus“. Der Große Rat der Ludwigshafener Karnevalvereine feierte im Tulip Inn Hotel am Ludwigsplatz mit rund 100 Karnevalisten aus Ludwigshafen und Mannheim, Vertretern der Politik und Wirtschaft die Eröffnung der Kampagne 2019/2020. Höhepunkt war die Übergabe des Stadtschlüssels von Oberbürgermeisterin (OB) Jutta Steinruck (SPD) an Christoph Heller, Präsident des Großen Rates. „Schön, dass die Fasnacht wieder losgeht. Ich freue mich auf die neue Kampagne und wünsche allen viel Spaß dabei“, sagte Steinruck.

Sie hatte jedoch nicht wie üblich eine Narrenkappe auf. „Heute Morgen habe ich meine Kappe leider nicht gefunden. Den Schal und den Orden habe ich dabei. Ich hätte mir ja auch eine Kappe ausleihen oder mich entschuldigen lassen können – aber ich bin halt ganz ehrlich“, entschuldigte sich die OB. Heller überreichte seiner „ehrlichen Oberbürgermeisterin“ einen Blumenstrauß, im Gegenzug erhielt er den großen, goldenen Schlüssel. „Ich habe mir schon überlegt, euch das Rathaus zu schenken“, so Steinruck. Bereits im vergangenen Jahr sei sie von den Fasnachtern enttäuscht worden, weil sie ihr kein Geld in die Kasse gelegt und das Rathaus nicht saniert hätten, scherzte sie. Heller bedankte sich mit einem Orden des Großen Rates. Er erinnerte an die Rathauserstürmung am Samstag, 16. November, bei der Straßenfasnacht (11.11 Uhr). Mit einer musikalischen Weinreise und der Verleihung des Ordens an die Gäste endete das Treiben.

Der Große Rat setzt sich aus den zwölf Ludwigshafener Vereinen und dem Marketing-Verein Ludwigshafen zusammen. „Wir konzentrieren uns auf unser Brauchtum. Wir sind uns alle einig und machen gemeinsam Fasnacht. Wir werden auch über die Kampagne hinaus gemeinsam Spaß haben“, sagte Heller. jom

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.11.2019