Stele erinnert an Filmfestival

Ludwigshafen.Eine sechste Stele, die auf Besonderheiten in Ludwigshafen hinweist, ist für den Rhein-Walk an der nördlichen Spitze der Parkinsel hinzugekommen. Sie weist auf das Filmfestival mit rund 100 000 Besuchern hin, das diese Fläche im Spätsommer zu einem „Ort der Begegnung von Natur und Kultur“ verwandle. Lukom-Geschäftsführer Michael Cordier und Eva Lohse, Vorsitzende des Festival-Förderkreises und ehemalige Oberbürgermeisterin, dankten den Sponsoren für die Unterstützung. Im nächsten Jahr soll eine weitere Stele an der Werfthalle aufgestellt werden. ott (Bild: Mager)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018