Stellenabbau trifft vor allem Ludwigshafen

Ludwigshafen.Die BASF will bis Ende 2021 weltweit 6000 Stellen in der Verwaltung abbauen, rund die Hälfte davon in Deutschland. Der Löwenanteil wird dabei auf das Stammwerk in Ludwigshafen entfallen, wie ein BASF-Sprecher erklärte. Ludwigshafen sei der größte Standort mit einem hohen Anteil an Verwaltungseinheiten. Damit einher geht eine organisatorische Neuausrichtung des Chemiekonzerns.

