Sternsinger sammeln 70 000 Euro

Ludwigshafen.Bei Wind und Wetter waren Ludwigshafener Kinder unterwegs, um Spenden für bedürftige und behinderte Altersgenossen in anderen Ländern wie beispielsweise Peru zu sammeln. Mit großem Erfolg: Bei der Sternsinger-Aktion der fünf katholischen Großpfarreien kamen fast 70 000 Euro zusammen, erklärte eine Sprecherin des Dekanats auf „MM“-Anfrage. Allein in der Pfarrei Heiliger Franz von Assisi, zu der drei Kirchengemeinden in Oggersheim und Ruchheim gehören, kamen insgesamt 23 278 Euro zusammen. Die Pfarrei Heilige Edith Stein in den nördlichen Stadtteilen steuerte 15 150 Euro bei.

Beachtlich war auch die Resonanz in Mundenheim. In der Kirchengemeinde St. Sebastian gingen 52 Kinder in zwölf Gruppen durch den Stadtteil und besuchten 400 Familien und Einzelpersonen. So kamen 8209 Euro für hilfsbedürftige Kinder in Brasilien zusammen. Sie kommen einem sozialen Projekt zu Gute, das auf die aus Mundenheim stammende Ordensschwester Diana Marz zurückgeht. In der Friesenheimer St. Gallus-Gemeinde wurden dank einer großzügigen Unterstützung der Handarbeitsfrauen insgesamt 8740 Euro gespendet. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019