Sternstraße ab Mittwoch frei

Ludwigshafen.Die Arbeiten für die Linie 10 in Friesenheim gehen in die nächste Bauphase. Wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mitteilte, wandert die Baustelle in ihrem dritten Abschnitt am Mittwoch, 15. Juli, in die Luitpoldstraße. Die Sternstraße und die Carl-Bosch-Straße werden somit wieder für den Verkehr freigegeben. Die Durchfahrt von der Carl-Bosch- in die Hagellochstraße bleibt aber gesperrt.

Bis Frühjahr 2022 erneuern RNV, Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) und Technische Werke Ludwigshafen (TWL) hier in zwei Bauabschnitten die Ver- und Entsorgungs- sowie die Verkehrsinfrastruktur. Dazu werden die alten Gleise der Linie 10 entfernt und durch neue ersetzt, danach werden Abwasserkanäle sowie Gas- und Wasserleitungen erneuert. Zudem wird die Haltestelle Hagellochstraße barrierefrei.

Durch die neue Baustelle ergeben sich daher ab sofort einige Änderungen für den Straßenverkehr, die voraussichtlich bis Ende März 2021 gelten werden: Da die Haltestelle Hagellochstraße nicht angefahren werden kann, weicht der Schienenersatzverkehr über die Ersatzhaltestellen an den Ecken Friedrich-Profit-/Luitpoldstraße sowie Herrenwald-/Hagellochstraße aus. Ab der Haltestelle Friesenheim Mitte fährt der Ersatzbus über die Sternstraße und den Schwalbenweg zur Endhaltestelle Ebertpark. Die Linien 70, 89 und 97 fahren ab Mittwoch wieder ihren regulären Linienweg.

Durch die Arbeiten in der Luitpoldstraße ist ein Durchgangsverkehr nicht mehr möglich. Bei individuellen Anliegen wie etwa Umzügen können sich Anwohner telefonisch unter 0160/99 47 32 51 oder per E-Mail an wagner.pro@web.de an den Baustellenbeauftragten Gerhard Wagner wenden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.07.2020