Sternstraße ab Mittwoch gesperrt

Ludwigshafen.Wegen Erneuerung von Abwasserleitungen wird die Sternstraße ab Mittwoch, 13. Februar, in Fahrtrichtung BASF ab der Erzbergerstraße bis Mitte März gesperrt. Eine Umleitung über die Erzberger-, Ebert- und Hohenzollernstraße ist ausgeschildert – auch für die Buslinien. Bei der Nachtbuslinie 90 entfallen die Haltestellen Sternstraße und Schwalbenweg, die Buslinie 70 dient hingegen alle Haltestellen an. Nach Angaben der Stadt arbeiten zwei Firmen parallel an der Erneuerung der Leitungen, um den Auftrag zügig abzuschließen. Die Sperrung der Sternstraße nutzen die Technischen Werke (TWL), um zwei Hausanschlüsse auszutauschen. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.02.2019