Sternstraße wird Nadelöhr

Ludwigshafen.Die Gleissanierung der Linie 10 geht in eine neue Phase. Davon sind vor allem Autofahrer in der Sternstraße betroffen – dieser Abschnitt in Alt-Friesenheim wird sieben Wochen lang zur Engstelle. Im Bereich der Kreuzung Stern-/Carl-Bosch-Straße beginnen am Mittwoch, 5. August, Tiefbauarbeiten, um die Fundamente für die Fahrleitungsmasten zu gründen. Wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) am Dienstag mitteilte, dauert dies voraussichtlich bis Freitag, 18. September. Die Arbeiten haben starke Auswirkungen auch auf Fußgänger.

Verkehrsteilnehmer müssen sich wochenlang auf Fahrbahnverengungen und -verschwenkungen einstellen. Zudem wird die Geschwindigkeit im Baustellenbereich auf Tempo 30 beschränkt. Die Sternstraße wird bis Anfang September stadteinwärts in Richtung Brunckstraße verengt. In der Carl-Bosch-Straße entfällt in Richtung Sternstraße zeitweise die rechte Spur. Alle Abbiegemöglichkeiten bleiben indes während dieser Bauphase bestehen.

Ab Ende August wird für rund drei Wochen die Fußgängerführung geändert. Fußgänger entlang der Sternstraße in Richtung Brunckstraße müssen vor der Kreuzung die Straßenseite wechseln, um die Carl-Bosch-Straße überqueren oder die Bushaltestelle Friesenheim Mitte erreichen zu können. Der Busverkehr ist hingegen nicht beeinträchtigt.

Ab Anfang September ist eine Fahrspur in der Sternstraße stadtauswärts Richtung Oggersheim betroffen. Der Verkehr wird hier um das Baufeld herumgeführt. Nach Angaben der RNV werden insgesamt sieben Fundamente für Fahrleitungsmasten betoniert. Die Masten werden voraussichtlich Ende Oktober aufgestellt. Bis 2022 erneuern die RNV die Gleise in Alt-Friesenheim, zugleich werden Versorgungsleitungen der Technischen Werke und der Stadtverwaltung ausgetauscht. ott

