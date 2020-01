Sternstraße wird wegen Gleisarbeiten teilweise gesperrt

Ludwigshafen.Nachdem in der Carl-Bosch-Straße die ersten Gleise verlegt worden sind (Bild), rückt die Baustelle für die neue Linie 10 in Friesenheim jetzt weiter zur Kreuzung mit der Sternstraße. Dort entsteht ab Montag, 3. Februar, ein neues Gleisdreieck, wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) am Freitag mitteilte. Für die Arbeiten muss ab Montag und voraussichtlich bis Anfang April ein 300 Meter langer Abschnitt der Sternstraße in Richtung Brunckstraße einseitig gesperrt werden. Die Sperrung ermögliche den Gleisanschluss zum Ruthenplatz, zudem werde die südliche Fahrbahn samt Gehweg saniert. Autos sowie die Buslinien 70 und 89 werden umgeleitet. jei (Bild: rnv)

