Sternstraßenfest abgesagt

Das in Friesenheim beliebte Sternstraßenfest wird in diesem Jahr ausfallen. Grund dafür sind unter anderem die Arbeiten für den Ausbau der Linie 10, wie Ortsvorsteher Günther Henkel gestern mitteilte. „Ab dem 8. April beginnen die Arbeiten in der Carl-Bosch-Straße und bis zum angedachten Termin sind noch weitere Baustellen in und um die Sternstraße geplant“, begründete er die Absage. Die Verwaltung habe zwar versichert, dass es keinerlei Probleme geben werde, „aber ein Restrisiko bleibt aus unserer Sicht bestehen“.

Die Bauarbeiten seien jedoch nur einer von mehreren Aspekten, die zu der Entscheidung geführt hätten. So sei die Arbeitsgemeinschaft Friesenheimer Vereine (Arge) nach dem Rücktritt des Vorstands im vergangenen Jahr rein rechtlich noch nicht wieder geschäftsfähig. Ein neuer Vorstand sei zwar installiert und eine Satzung erarbeitet worden. „Der Vorgang ist aber noch beim Amtsgericht anhängig“, so Henkel. Daneben hätten einige langjährige Wegbegleiter des Fests angedeutet, diesmal nicht teilnehmen zu können.

Das Sternstraßenfest wird jedoch nicht ersatzlos gestrichen. „Wir bieten im Friesenpark ein kleineres Festformat an, das Lichterfest“, sagt Henkel. Es soll am Freitag und Samstag, 24./25. Mai, gefeiert werden. jei

