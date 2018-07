„Stete Mahnung für das Unternehmen“

Anzeige

Ludwigshafen.70 Jahre nach einer der größten Katastrophen in der Geschichte der BASF haben die Stadt und das Unternehmen der Opfer gedacht. Bei der Explosion eines Kesselwagens am 28. Juli 1948 starben 207 Menschen. 3618 wurden verletzt. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und Vorstandschef Martin Brudermüller legten am Samstag beim Ehrenfeld auf dem Hauptfriedhof Kränze nieder.

„Es war die dritte und schwerste Explosionskatastrophe seit 1921“, sagte Brudermüller. Dieses und jedes andere Unglück sei eine stete Mahnung gewesen, dass in der Chemieindustrie mit äußerster Vorsicht zu arbeiten sei. Die BASF entwickle die Sicherheitsstandards ständig weiter, woran auch die Werksfeuerwehr beteiligt seien. „Als Führungskräfte sind wir in der Pflicht, Sicherheit zu gewährleisten. Wir müssen sensibel und wachsam bleiben für besondere Situationen“, sagte Brudermüller.

„Die Explosion unterbrach den Wiederaufbau der Stadt drei Jahre nach Kriegsende“, erklärte Steinruck. Die D-Mark sei einen Monat zuvor als vertrauenserweckende Währung eingeführt worden, die Ernährung sei wieder gesichert und die Regale in den Läden voll gewesen.