Stichwunde im Oberschenkel

Ludwigshafen.Am Wochenende wurde ein Mann in der Knappenwegstraße durch einen Messerstich verletzt. Wie es gestern von der Polizei hieß, war der 20-Jährige am frühen Sonntagmorgen zwischen 3.30 und 3.50 Uhr mit seiner Frau auf dem Heimweg von einer Gaststätte, als die beiden scheinbar grundlos von einer drei- bis vierköpfigen Gruppe angegriffen wurden. In dem folgenden Handgemenge verletzte sich der Mann an der Hand, kurz darauf flüchteten die Angreifer. Später bemerkte der 20-Jährige eine Stichwunde am Oberschenkel, er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet unter 0621/9 63 21 22 um Zeugenhinweise.