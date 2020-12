Stirbt die Hoffnung zuletzt?

„Lasciate ogni speranza!“ (Lasst jede Hoffnung fahren) Diese Inschrift thront über dem Tor zur Hölle, wie Dante sie in seiner Göttlichen Komödie beschreibt, eine Welt des Schmerzes und der Verzweiflung, aus der es kein Zurück gibt. Das große Werk des italienischen Dichters Dante Alighieri (1265-1321) ist ein Buch der Wanderung durch extreme Erfahrungen und Erschütterungen. Und zugleich ein Buch der Hoffnung. Trotz aller existenzieller Verwirrungen nimmt Dantes Weg ein gutes Ende. Hoffnung ist die treibende Kraft, die den Übergang von der Finsternis zum göttlichen Licht ermöglicht: Am Ende der Höllenfahrt glänzen die Sterne am Horizont.

Über Deutschland, über Europa, liegt eine düstere Stimmung, eine eigenartige Hoffnungslosigkeit. Die Corona-Pandemie hat Menschenleben gekostet, Trauer und Schmerz ausgelöst, Ärzte und Pflegekräfte an ihre Grenzen gebracht, gravierende wirtschaftliche Probleme nach sich gezogen. „Viele fühlen sich nur als verwirrt. Der Boden wankt, sie wissen nicht warum und von was. Dieser ihr Zustand ist Angst.“ Worte aus „Das Prinzip Hoffnung“, dem Hauptwerk des Philosophen Ernst Bloch (1885-1977), gewinnen eine denkwürdige Aktualität.

Dabei geht es uns in Deutschland noch gut, sofern wir uns den Coronavirus nicht eingefangen haben, unser Restaurant oder unseren Laden nicht schließen mussten oder als Künstler keine Auftritte haben. Wir sind in der Regel krankenversichert, bekommen womöglich Kurzarbeitsgeld, können uns in ein Krankenhaus in Behandlung begeben, Bücher aus einer öffentlichen Bibliothek ausleihen. Menschen in den USA oder Ländern des „globalen Südens“ – zum Beispiel in Brasilien, Mexiko oder Chile oder anderen Epizentren der Corona-Pandemie – und nicht zuletzt in ärmeren Vierteln unserer Städte haben es schwerer.

Ängste machen sich breit oder werden geschürt. In Anbetracht des Klimawandels, weltweiter Migrationsbewegungen und nun der Corona-Krise scheinen ermunternde politische und philosophische Zukunftsentwürfe abhandengekommen zu sein.

„Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wohin gehen wir? Was erwarten wir? Was erwartet uns?“ So die ersten Sätze aus „Das Prinzip Hoffnung“ – für Bloch Grundfragen der Philosophie. Die Hoffnungslosigkeit sei das menschlich Unerträglichste, das, was am schwersten auszuhalten ist. An Bloch anknüpfend wäre eine der wichtigsten Aufgaben, besonders auch der Politik und der Medien, Hoffnung zu verbreiten.

„Das Prinzip Hoffnung“ ist unter schwierigen Bedingungen entstanden. Nach einer längeren Flucht vor der Verfolgung durch die Nazis fand Bloch ab 1938 Exil in den USA. Zu seinem Leben damals gehörte eine unsichere materielle Situation, die ihn mitunter an die Grenze zur Armut brachte. Er hat sich aber nicht entmutigen lassen und beharrlich seine philosophischen Studien und Buchprojekte fortgesetzt und vollendet.

Für die „Göttliche Komödie“ vor 700 Jahren und „Das Prinzip Hoffnung“ im 20. Jahrhundert war die Voraussetzung eine extreme Lebenslage mit ungewisser Zukunft, eine scheinbare Ausweglosigkeit. In der Folge von politischen Konflikten ist Dante ins Unbekannte aufgebrochen, auch ihn beraubte das Exil seiner Lebensgrundlage, die Rückkehr in seine Heimatstadt Florenz war ihm nicht möglich. Er hat in seinem Werk für sich und für die Menschheit eine neue Perspektive geschaffen.

Der Titel von „Das Prinzip Hoffnung“ sollte zunächst „Dreams of a better life“ (Träume von einem besseren Leben) lauten. Bloch ging von den Wünschen und Tagträumen der Menschen aus und entwarf eine neue Perspektive auf das Leben. Hoffnung ist für ihn ein leitendes Prinzip im Lebensalltag, in den menschlichen Aktivitäten, ein Potenzial, ein erfülltes, besseres Leben führen zu können, frei von Demütigung und Entfremdung. Der Mensch müsse sich noch nicht ausgeschöpfter Möglichkeiten bewusstwerden, um diese realisieren zu können.

Die Faszination des literarischen Schaffens Dantes und der Philosophie Blochs ist womöglich gerade mit beider Heimatlosigkeit verbunden. Der Verlust von Heimat und Geborgenheit wurde für beide so bedeutend, dass er einen Antrieb nicht nur für ihr Leben, sondern auch für ihr Werk bietet. Bloch schließt „Das Prinzip Hoffnung“ mit den Worten: „… so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war: Heimat.“

Der weltberühmte Sohn Ludwigshafens hat bis ins hohe Alter die Träume seiner Kindheit nicht vergessen. Die Reise ins Ungewisse, zu der Dante und Bloch in unterschiedlichen historischen und kulturellen Kontexten gezwungen waren, die sie aber hoffnungsfroh und kämpferisch angegangen sind, und das Leben in der Fremde bestimmten ihr Werk entscheidend mit.

„Die Göttliche Komödie“ und „Das Prinzip Hoffnung“ veranlassen die Leserin und den Leser – sofern sie sich darauf einlassen –, eine Reise durch wesentliche Erfahrungen der menschlichen Existenz zu unternehmen. Dass Leben stets auch Leben in der Unsicherheit bedeutet, dass wir keine Gewissheiten haben, wird heute vielleicht mehr denn je deutlich. Dante lädt uns ein, den verlorenen oder verdunkelten Sinn unseres irdischen Wegs in der christlichen Hoffnung auf ein ewiges Leben wiederzufinden. Er ist ein Künder der Möglichkeit auf Erlösung und Befreiung der Menschheit.

Bloch lädt uns ein, den „Geist der Utopie“ umzusetzen, unsere Wahrnehmung zu verändern, die Perspektive zu wechseln, uns durch das „Prinzip Hoffnung“ leiten zu lassen, den „aufrechten Gang“ einzuüben. Er hat gegen Furcht, Verzweiflung und Ratlosigkeit das Hoffen gesetzt, das erlernbar und lehrbar ist. Statt Ängste zu verstärken, hat Bloch das Hoffen als Methode etabliert.

Corona zwingt zum Nachdenken

Angesichts aktueller Orientierungslosigkeit erscheint Blochs Denken in neuem Licht. Die Corona-Krise zwingt uns alle, innezuhalten, Routinen zu überdenken, Neues zu wagen. Von Bloch lernen wir, dass nichts unmöglich ist, Unerhörtes gedacht werden kann, Gewohnheiten unterbrochen werden können. Die Krise zeigt, es geht doch: Man kann und muss umsteuern. Mit Bloch kann man die Zukunft denken. „Aber wir wollen und werden leben“, schrieb er am 9. Dezember 1938 an seinen Freund Wieland Herzfelde. In Krisenzeiten wachsen immer auch rettende Gedanken. Das ist die Lektion des großen Ludwigshafener Philosophen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.12.2020