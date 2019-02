Stöbern zwischen den Stoffbergen

Ludwigshafen.Es liegt noch der kühle Schatten dieses winterlichen Morgens auf dem Berliner Platz, als sich die ersten Stoffliebhaber vor den erwartungsvoll lockenden Zelten versammeln. Auch wenn der Holländische Stoffmarkt offiziell noch gar nicht geöffnet hat, stehen die Händler schon bereit, um den ersten Gästen zu verkaufen, was ihr Herz begehrt. Oder mit anderen Worten: Was jetzt noch als Meterware auf Rollen in sämtlichen denkbaren Farben die Tische ziert, soll sich bald schon in Jacken und Pullover verwandeln.

„Eine schöne Sucht“

Es sind Frauen wie Hedda Massoth, die extra aus Lautertal in aller Frühe auf den Berliner Platz gekommen sind, um sich in Ruhe umzusehen – und die große Begeisterung für die eigene Leidenschaft hochzuhalten: „Das Nähen ist eine der schönsten Süchte, die ich kenne. Wenn du einmal angefangen hast, kannst du nicht mehr aufhören und arbeitest oft bis in die Nacht. Aber diesen Stolz zu spüren, wenn du dann das fertige Stück vor dir siehst, das ist ein tolles Erlebnis.“

Schon seit 30 Jahren hat die handwerklich begabte Frau immer mal wieder etwas genäht. „Aber seitdem die Kinder vor zwei Jahren aus dem Haus gegangen sind, gehe ich in meinem Hobby wirklich auf.“ Auch an diesem Morgen weiß die Schneiderin aus Passion ganz genau, was sie sucht: Einen schönen Jersey-Stoff für eine Jacke, geschmeidige Baumwoll-Stoffe für T-Shirts und vielleicht einen weichen Schnitt für eine Decke.

Doch auch für Hunderte weiterer Näh-Enthusiasten präsentieren sich die Standfluchten als wahres Stoffparadies. Während sich das überwiegend weibliche Publikum am riesigen Verkaufszelt des Outlet-Händlers „Megastoffen“ bald schon um die Gunst der vorderen Plätze duelliert, glänzen übrige Fachhändler auf ihren Spezialgebieten. Am Stand von Thom Decostoffe decken sich all jene ein, die nach dem perfekten Schnitt für Vorhänge oder Kissen suchen.

Beim Kurzwaren-Spezialisten Dick Zengerinck bleiben vom Maschinengarn bis zum Bügelvlies keine Wünsche offen. Und auch sonst erstreckt sich das Angebot von natürlich gefärbtem Filz über wärmenden Softshell bis hin zu traumhaft weichem French-Terry, das wahlweise mit Kinder-Motiven oder in einem unschuldigen Weiß daherkommt.

Für wen es etwas Außergewöhnliches sein darf, der ist am Stand von Erich Müller genau an der rechten Stelle. Denn der Händler aus dem pfälzischen Osann-Monzel legt nicht nur bei seinen bunten Leder-Erzeugnissen Wert auf europäische Qualität: Mit seinem portugiesischen Motivkork gehört er auch zu den Pionieren in seinem Bereich. „Früher hat man dieses Material vor allem für Wein verwendet, doch auch in der Mode wird alles nachhaltiger“, wie der Stoffexperte weiß. Erich Müller zieht den Kork hauchdünn wie Furnierholz auf Polyester auf, um die herrlich illustrierten Stoffe wahlweise für Schuhe, oder Krawatten weiter zu veräußern.

„Es gibt so viel Innovation in unserem Markt“, schmunzelt der Fachmann, „und es macht mir unendlich viel Spaß, immer wieder etwas Neues zu entdecken.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.02.2019