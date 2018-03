Stöbern zwischen Stoffbergen

Anzeige

Ludwigshafen.Trotz Kälte tummelten sich am Wochenende zahlreiche Hobbyschneider und Bastler auf dem Berliner Platz. Der Grund dafür war der Holland-Stoffmarkt, der nach einer Tournee durch ganz Deutschland am Samstag in Ludwigshafen Halt machte. Mehr als 140 Stände warteten auf die Besucher, die Verkäufer schnitten im Akkord Stoffe ab. Angeboten wurden Bekleidungs- und Dekostoffe aller Art, aber auch Kurzwaren – für jeden Stoff gab es eine Auswahl an Knöpfen in allen Farben.

In Zeiten, in denen Stoff- und Kurzwarengeschäfte immer seltener werden, wird der Markt für die nähende Zunft zum Dorado. Inhaber Marco Spoelder steht hinter den Verkaufstischen. „Den Stoffmarkt gibt es in Deutschland schon seit 2004“, berichtet er. Die Besucherzahl könne er nicht abschätzen. „Es ist so viel los, da komme ich nicht zum Zählen“, sagte Spoelder und ließ seine Schere durch einen Jersey-Stoff gleiten. In den Niederlanden sind Stoffmärkte dieser Größenordnung schon länger üblich – und zwar mit Erfolg. Zu den Märkten in Deutschland kommen laut Spoelder Stoffanbieter aus allen Bundesländern angereist, häufig beteiligten sich auch örtliche Händler. So entstehe eine bunte Mischung.

„Ich suche ausgefallene Stoffe, um Kleidung zu nähen, die man im Laden nicht kaufen kann. Auch mein Mann ist mit dabei und wählt Stoffe, aus denen ich ihm Kleidung nähe“, sagte Gisela Neusch aus Mannheim. „Wir haben eine Vorliebe für die 1950er Jahre, daher suche ich nach ausgefallenen Stoffen für die Petticoats.“