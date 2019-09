Stoffmarkt auf Berliner Platz

Ludwigshafen.Leinen, Seide, Baumwolle, Fleece: Am Samstag, 7. September, verwandelt sich der Berliner Platz in ein Paradies für Nähfreunde und Kreative. Dann ist bereits zum zwölften Mal der große Stoffmarkt auf dem zentralen Knotenpunkt in der Innenstadt zu Gast. Neben Stoffen gibt es auch Kurzwaren wie Knöpfe, Zwirne, Reißverschlüsse oder Schnallen im Angebot. Nach Angaben der Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) können Besucher die „brandneuen Trends des Spätjahres“ ergattern. Der Eintritt zum Markt ist frei. jei

