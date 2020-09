Stoffmarkt vor Eberthalle

Ludwigshafen.Heimtextilien, Gardinen und Stoffe aller Art: Beim „Original Stoffmarkt Holland“ werden am Samstag, 5. September, auf dem Vorplatz der Eberthalle in Friesenheim die neuesten Trends des Spätjahrs präsentiert. Hobbyschneider und -näher können von 10 bis 17 Uhr an den Ständen stöbern. Das Veranstaltungsformat präsentiert bereits im 13. Jahr eine bunte Vielfalt an Stoffen und Kurzwaren. „Mit einer umfangreichen Angebotspalette lockt der Stoffmarkt Besucher aus der gesamten Region nach Ludwigshafen“, teilt die Lukom mit. Es gelten die Abstands- und Hygieneregeln. jei (Bild: Christoph Blüthner)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.09.2020