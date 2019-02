Strahlende Kinderaugen

Ludwigshafen.Für zahlreiche Bewegungsfans in Ludwigshafen ist es der schönste Sonntag seit Wochen – für zahllose Familien ein fröhlicher Start in das Sportjahr 2019. Denn wenn die Ludwigshafener Vereine gemeinsam mit der Stadtverwaltung nunmehr das 14. Mal zum traditionellen „Sporteln in der Familie“ in die Halle der Integrierten Gesamtschule Ernst Block in Oggersheim laden, müssen sie um Zulauf nun wirklich nicht bitten. Schon zu früher Stunde bilden sich hinter der Anmeldestelle beträchtliche Schlangen – und das hat seine Gründe.

Superhelden im Blick

Schon vor Wochen hatte sich die städtische Koordinatorin Rosemarie Miedanner mit insgesamt elf Vereinen zusammengesetzt, um ein Motto für die heiß geliebte Veranstaltungsreihe zu konzipieren, und traf mit dem aktuellen Trend zu Superhelden rasch den richtigen Ton. Jeder der Turnvereine dachte sich zum „Super Sporteln mit LUcy und LUkas“ eine eigene Disziplin aus und ließ einen Parcours der Bewegungsfreude entstehen, den treue Seelen ebenso besuchen, wie absolute Neulinge. Ein Glücksfall auch für den städtischen Bereichsleiter Sport, Thomas Gerling: „Wenn es das Sporteln nicht schon gäbe, man müsste es glatt erfinden“, wie der Routinier begeistert berichtet und dabei vor allem der BG Unfallklinik als Sponsor dankt, „die mit ihrem großartigen Engagement dafür sorgt, dass sich junge Menschen durch Bewegung so trainieren können, dass sie erst gar kein Fall für die Klinik werden.“

Dass diese präventive Botschaft auf spielerische Art und Weise zum Ausdruck kommt, ist das Pfund, mit dem die drei sonntäglichen Sport-Events wuchern können. Denn während die ersten Kandidaten beim Eisenbahner-Sportverein alles geben, um „Die Schätze von LU“ über Kasten und durch Ringe zu retten, sehen die Eltern das Engagement ihrer Kinder mit heller Freude.

So wie Kevin Junge aus Ludwigshafen. Mit seiner Frau und den beiden Kindern Elyse und Henry ist er in die Sporthalle gekommen, um getreu dem Motto „Spaß in LU-City“ zu erleben – und kann das Format kaum genug loben. „Ich finde es einfach großartig, dass es ein solches Angebot gibt, und das auch noch kostenfrei. Hier bekommen die Kleinen ein echtes Gefühl für Sport und wenn man den Kindern so die eine oder andere Anregung geben kann, ist das doch wunderbar.“

Worte, die wohl auch dutzende andere Kinder unterschreiben würden, die stellenweise auf Pedalos und Slacklines wild durch den Bewegungsparcours springen, sich an anderen Stationen aber auch zusammennehmen müssen, um die große Mission zu bestehen. Denn wenn es beim Turnverein Rheingönheim darauf ankommt, das „Geheimnisvolle Ludwigshafen“ durch Tunnel und Röhren zu passieren, oder bei der Turngemeinschaft Oggersheim gar „Auf der Hochstraße“ balanciert werden muss, ist höchste Konzentration gefragt – und großer Enthusiasmus garantiert.

Souverän auf dem Schwebebalken

Eine Freude, von der auch der Turnverein Maudach ein Teil werden wollte. Über ein Mitglied hatten die 24-jährige Katrin Müller und das restliche Team von der Möglichkeit erfahren, sich beim Sporteln als Verein zu engagieren, und die Chance zur Premiere nur wenige Tage vor dem offiziellen Start ergriffen.

Dass sich die sportliche Jugend auf dem Schwebebalken erstaunlich souverän durch Ringe kämpft und über Hütchen steigt, schenkt den Helfern ein Lächeln. „Man freut sich richtig mit“, sagt Katrin Müller. Denn während Kids jeden Alters auf der Airtrack-Matte des Turnerbundes Oppau durch die Lüfte wirbeln, oder auf der runden Flick-Flack-Hilfe einen Überschlag lernen, fasst Thomas Gerling zusammen, was viele denken: „Wenn man dieses Strahlen in den Kinderaugen sieht, dann geht einem das Herz auf!“

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.02.2019