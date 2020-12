Straßenbahn aus dem Gleis gesprungen

Ludwigshafen.Der Straßenbahnverkehr nach Oppau war am Montag mehrere Stunden lang unterbrochen. Grund: Eine Bahn der Linie 7 sprang in der Kurve von der Carl-Bosch- in die Brunckstraße aus unbekannten Gründen gegen 10.15 Uhr aus den Gleisen. Nach Polizeiangaben wurde ein Fahrgast leicht verletzt. Die Brunckstraße war in Richtung Innenstadt gesperrt. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) setzte Ersatzbusse ein. Ein Gutachter inspizierte die Unfallstelle. Nach einer Überprüfung der Weiche gab die RNV gegen 17.50 Uhr die Strecke wieder frei. An der Haltestelle Pfalzbau war es zu einer weiteren Störung gekommen: Ein Bagger beschädigte gegen 11 Uhr die Oberleitung. Nach zwei Stunden war der Schaden repariert. Durch die Unfälle kam es zu Verspätungen auf mehreren Linien. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls in der Carl-Bosch-Straße, sich unter Tel. 0621/963-22 22 zu melden. ott (Bild: Thomas Tröster)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.12.2020