Straßenfasnacht steht an

Ludwigshafen.Straßenfasnacht, Dämmerumzug und Rathaus-Sturm: Am Samstag schlagen die närrischen Herzen in Ludwigshafen gleich drei Mal höher. Los geht es um 11.11 Uhr mit der Erstürmung des Rathauses. Die Narren kämpfen sich einen Weg zur Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und nehmen ihr den Schlüssel ab. Das Bühnenprogramm am Lichttor beginnt um 13.11 Uhr – mit Guggemusikern, Solisten und Auftritten der Karnevalsvereine. Der Dämmerumzug zieht ab 17.11 Uhr vom Theaterplatz durch die Bismarckstraße zum Lichttor – mehr als 1100 Teilnehmer werden erwartet. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.11.2019