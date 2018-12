Streifzug durch Jazz und Rock

Ludwigshafen.Zu einem zweistündigen Konzert unter dem Motto „Rock-Pop-Jazz in concert“ lud die Popularabteilung der städtischen Musikschule in das Kulturzentrum „dasHaus“. Eltern, Verwandte und Freunde überzeugten sich vom Talent der Jugendlichen. Für manche Musiker war es der erste öffentliche Auftritt vor einem größeren Publikum. Alle vier Ensembles ernteten starken Applaus.

Für den Auftakt sorgte die Jazzband „Jazz it“ unter der Leitung von Thomas Jungblut. Mit dem Konzert verabschiedeten sich die vier Jungs von ihrem Lehrer, der in den Ruhestand geht, und bedauerten, dass die Gruppe aufgelöst werden muss. Sie beeindruckten mit unterschiedlichen Stilrichtungen von Latin über Swing, Funk zu Calypso und beherrschten auch die Kunst der Improvisationen etwa bei „Blue Bossa“ von Kenny Dorham.

Facettenreiche Stimmen

Rock-Klassiker aus den vergangenen 30 Jahren präsentierte die Band „Thrown Together“ unter der Leitung von Gerhard Schwinn. Die vier Musiker und die Sängerin spielten auch aktuelle Stücke. Großen Beifall gab es für „Learning to fly“ von den Foo Fighters, aber auch bei „Black chandelier“ von Biffy Clyro und „Psycho“ von Muse.

Nach der Pause erinnerte das Vokalensemble „Soulsister“ unter der Leitung von Gesangslehrerin Beate Maas an die königliche Traumhochzeit auf Schloss Windsor von Harry und Meghan. Joelisa Andre (17), Laura Lambrecht (16) und Luan Syla (15) begeisterten das Publikum mit „Stand by me“ in der Version von Bruno Mars. Am E-Piano begleitete Aurora Haskaj. Mit Jubelrufen und lang anhaltendem Applaus dankten die Gäste für den musikalischen Genuss. Aber auch Bob Dylans Lied „Make you feel my love“ ging richtig unter die Haut, weil die drei facettenreichen Stimmen sich zu einem außergewöhnlichen Gesamtbild fügten. „Die Kunst beim Vokalsingen ist, achtsam miteinander zu musizieren und aufeinander zu hören“, erklärte Beate Maas.

Den Schlusspunkt setzte die Bigband „Jazz Attack“ mit „Flash point“ von Larry Neek als Zugabe. Seit 1993 leitet Frank Runhof die Gruppe der Musikschule und hat seine Leidenschaft für Musik seinen Schülern weitergegeben.

Dem Publikum gefielen die Auftritte: „Das Konzert ist super. Die jungen Musiker begeistern mich. Ich bin selbst Schülerin bei der städtischen Musikschule und lerne Saxofon und Gesang. Da ich schon immer gerne Musik gespielt habe, ist das ein schöner Ausgleich zu meinem Beruf als Apothekerin. Zu Hause habe ich extra eine Überkabine, damit ich meine Nachbarn nicht störe“, erzählte Andrea Backhaus (59) aus Mannheim.

„Die Musikschule macht richtig tolle Sachen mit den Kindern und Jugendlichen. Unser Sohn spielt seit fünf Jahren Klavier. Er hat die Big Band begleitet. Das Konzert hat uns sehr gut gefallen“, meinten die Eheleute Iliana (49) und George Gurgu (49) aus Leimen.

