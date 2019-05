Ludwigshafen.Der junge Förderkreis des Wilhelm-Hack-Museums, Wilhelms Freunde, lädt am Dienstag, 28. Mai, von 17.30 bis 19.30 Uhr zum kreativen Museumsbesuch ein. Ein kurzer Streifzug mit Künstlerin und Kunstvermittlerin Valentina Jaffé durch die Ausstellung „Gewächse der Seele – Pflanzenfantasien zwischen Symbolismus und Outsider Art“ bietet Inspiration.

Im Museumsatelier können sich die Teilnehmer danach in geselliger Runde kreativ betätigen und individuelle Werke entstehen lassen. Wilhelms Freunde nennt sich der 2017 gegründete Förderkreis. Bei regelmäßigen Treffen und Veranstaltungen bieten sich exklusive Einblicke in das Wilhelm-Hack-Museum sowie in die Kunst- und Kulturszene der Region.

Die Teilnahme kostet für Förderkreismitglieder acht Euro, für Nichtmitglieder 15 Euro, inklusive Führung, Material und Bier. Um Anmeldung unter E-Mail wilhelmsfreunde@gmx.de wird gebeten. red

