Streik im Netz für Klimaschutz

Ludwigshafen.Aktivisten der Fridays-For-Future-Bewegung in Ludwigshafen beteiligen sich am Freitag, 24. April, an den bundesweiten Protesten, die wegen Corona in sozialen Netzwerken erfolgen. Nach Angaben des Mitorganisators Anton Geburek hängen Mitstreiter im Stadtgebiet Plakate an Fensterscheiben und Hauswände und teilen verschiedene Redebeiträge online. „Die Corona-Krise zeigt, dass Zusammenhalt wirkt. Auch in der Klimakrise müssen wir international zusammenhalten und solidarisch sein“, sagt Amina Vrgovcevic, Schülerin der IGS Gartenstadt. Zudem ruft die Bewegung alle Bürger zum sogenannten „Netzstreik fürs Klima“ auf, bei dem Bilder von sich mit einem Plakat oder Schild in sozialen Netzwerken geteilt werden. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.04.2020